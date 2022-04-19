Моравецкий сегодня посетит Львов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий откроет во вторник во Львове модульный городок для внутренне перемещенных украинцев, созданный на средства польского бюджета. Об этом написал во вторник в Твиттере глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, сообщает Укринформ.

"По инициативе польского правительства в Украине строятся контейнерные городки для внутренне перемещенных лиц. Приют в них найдут женщины и дети, которые бегут с востока от российской агрессии. Первый из них премьер-министр Матеуш Моравецкий откроет сегодня во Львове" , - написал Дворчик.

Как известно, в своем последнем авторском подкасте Моравецкий в минувшую субботу подчеркнул, что российские товары сегодня "стекают кровью", поэтому нужно отказываться от покупки всего российского. В условиях, когда западные санкции против России вводятся очень медленно, он призвал поляков вводить свои личные: бойкотировать в Польше российские товары, российские компании, а также международные компании, которые не хотят перестать работать в России.

Как подчеркнул Моравецкий, РФ также следует исключить из всех международных спортивных федераций и международных спортивных соревнований.

Глава польского правительства также посоветовал рядовым полякам в ближайшее время больше обращать внимание не на русскую литературу, а на украинскую, и читать не Пушкина, а Тараса Шевченко.

Общественные активисты в последнее время активно пикетируют в Польше торговые сети, которые отказались выйти из России, в частности, Leroy Merlin и Auchan.