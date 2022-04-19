Арестович: битва за Донбасс идет очень осторожно

Битва за Донбасс началась 17 апреля, но идет очень осторожно, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире телемарафона во вторник, 19 апреля, сообщает Корреспондент.

"Битва за Донбасс, которую объявили, которая официально началась позавчера. Я слышал, что некоторые американские эксперты сказали, что она еще не началась - это ошибка. Я могу сказать, что она началась и идет, просто идет очень осторожно" , - сказал он.

Также Арестович описал тактику наступления российских войск на Донбассе.

"Как наступает российская армия на Донбассе: они накопили под Изюмом относительно большое количество войск. Ориентировочно 25 тыс. человек. Большое количество для этой фазы войны и по нынешним меркам, потому что сперва было 50 тыс. Они стараются отдельными ротами продвигаться вперед, выискивая слабые места нашей обороны. Если находят, они туда стараются вклиниться" , - рассказал он.

По словам Арестовича, наступление на востоке длится уже 12 сутки.

"Наступление идет уже 12-е сутки на Донбассе. Все же ожидали какого наступления: как 24 февраля, когда навалилась большая страшная сила. Нет, все идет осторожно. Все эти действия, которые начались 12 дней назад – это ротные группы РФ стараются продвинуться вперед. На юге они также стараются окружить нас – это началось лишь позавчера. И точно так же отдельными ротными группами в направлении Гуляйполе" , - сказал он.

"Они могут взять несколько наших населенных пунктов. Понятно, что будут потери и у нас. Но, в целом, это несчастное наступление провалится на 99%, потому что сил, которые они накопили, недостаточно. Кроме того, если раньше им ставилось задание выйди до Днепра и Запорожья, то сейчас они хотят уже окружить Краматорск, Славянск и нашу группировку, которая находится юго-восточнее, а также, возможно, отсечь Рубежное, Попасную и Северодонецк. Но там наши войска произвели несколько контратак ночью, и враг не продвинулся, несмотря на мощную артиллерийскую подготовку" , - добавил Арестович.

Кроме того, он заявил, что группировка российских войск на Донбассе является последним оперативным резервом России.