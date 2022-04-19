В Украине обещают предоставить доступ к интернету Starlink всем желающим

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины обещает предоставить доступ к спутниковому интернету Starlink всем желающим в Украине, сообщает УНИАН.

"Массовое использование спутникового интернета Starlink может отчасти влиять на работу радиорелейного оборудования украинских военных. Поэтому использование терминалов для доступа в сеть от компании SpaceX потребителями, кроме объектов критической инфраструктуры, ограничено" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что для снятия ограничений нужно провести расчеты и ряд исследований, которые продемонстрируют, насколько работа терминалов на используемых ими частотах может повлиять на работу других пользователей. После подтверждения безопасности использования терминалов Starlink они могут быть допущены к массовому использованию.

В пресс-службе отметили, что распоряжение Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) позволило использовать оборудование для доступа к спутниковому интернету на объектах критической инфраструктуры, от которых зависит нормальное функционирование государства и жизнь тысяч украинцев.