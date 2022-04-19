Арестович: ракетные удары РФ по Украине будут до последнего дня войны

Россия продолжит наносить ракетные удары по Украине до последнего дня войны. Такая тактика продлится еще как минимум месяц, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире национального телемарафона.

"Не должно быть никаких иллюзий, ракетные удары по нашим городам будут до последнего дня войны и безопасных мест сейчас не существует. Очень много еще ракет, они в основном бьют ракетами воздушного базирования, которые, в частности, Украина передала их по результатам Будапештского меморандума. В этом большая ирония заключается. Таких ракет у них еще сотни, а учитывая, что в ракетном залпе обычно 5-10 ракет, можно сосчитать на сколько ракетных залпов у них осталось" , - отметил он.

Арестович полагает, что часть ракет Россия оставит на "страшную войну с НАТО".