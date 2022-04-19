Лавров отвергает возможность ядерного удара по Украине

Российская Федерация не рассматривает возможность применения ядерного оружия в ходе войны против Украины. Москва допускает использование только обычных вооружений, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"После того, как Россия и США заявили о том, что не должно быть никакой ядерной войны, это просто немыслимо, мы стали продвигать инициативу по принятию дополнительных обязательств в рамках постоянных членов Совета безопасности ООН… Так что не рассматривается возможность использования ядерного оружия, только обычные вооружения" , - отметил Лавров.

Кроме того, Лавров заявил, что Россия начинает в Украине следующую фазу "спецоперации".