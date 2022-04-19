Украинцев призывают на Пасху смотреть богослужения по телевидению

Министерство культуры и информационной политики Украины призывает верующих в воскресенье, 24 апреля, соблюдать комендантский час и смотреть службы по телевидению и онлайн.

"Министерство культуры и информационной политики Украины и Государственная служба по этнополитике и свободе совести напоминают о важности соблюдения ограничений военного положения, в частности правил комендантского часа в вашем регионе – это важно для безопасности! Приглашаем верующих присоединиться дистанционно с молитвой на Пасхальные службы благодаря трансляциям онлайн" , - говорится в сообщении.

В субботу, 23 апреля, в 23:30 в национальном марафоне единых новостей #UАразом и на общественном телеканале UA: КУЛЬТУРА начнется прямая трансляция ночного богослужения Православной Церкви Украины из Михайловского Златоверхого собора в Киеве.

24 апреля с 7:30 до 11:30 национальный марафон единых новостей #UAразом и общественный телеканал UA:КУЛЬТУРА будет транслировать богослужение Украинской Греко-Католической Церкви из Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве.