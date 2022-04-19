Немецкий производитель бытовой химии Henkel заявил об уходе из РФ

Немецкая компания Henkel, которая производит косметику и бытовую химию, изменила свою позицию и заявила о прекращение деятельности в России, сообщает УНИАН.

В заявлении компании говорится, что такое решение одобрено на фоне войны в Украине.

"Henkel осуждает войну России против Украины и насилие против невинных мирных жителей. Нашим приоритетом остается сделать все возможное, чтобы поддержать наших коллег в Украине" , - цитирует пресс-служба генерального директора Карстена Кнобеля.

В то же время в компании отметили, что Henkel будет сотрудничать со своими командами в России над деталями, чтобы обеспечить упорядоченный процесс завершения деятельности. Между тем 2500 сотрудников Henkel в России будут продолжать работать и оплачиваться.

"Ожидаемое финансовое влияние для Henkel в результате запланированного выхода на данный момент невозможно количественно оценить" , - добавили в компании.

Напомним, в начале апреля в Henkel заявляли, что компания пока продолжит работу в России и примет дальнейшие меры в случае необходимости.