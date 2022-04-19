ГУР: армия РФ планировала вторжение в Беларусь
Военная разведка Украины получила документы, которые свидетельствуют о подготовке России к вторжению и захвату территории Беларуси. Об этом, ссылаясь на ГУР, сообщает Корреспондент.
Отмечается, что после фальсификаций президентских выборов в Беларуси в РФ разработали план вторжения и подавления народных протестов.
Так, оккупация Беларуси планировалась под предлогом избежания втягивания России “в региональную или широкомасштабную войну со странами - членами НАТО на Западе”.
"Одним из доказательств подготовки России к военной агрессии против соседнего государства является "Легенда к замыслу на перегруппировку соединений и воинских частей 1 танковой армии в район выполнения задачи", - подчеркнули в ГУР.