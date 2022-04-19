ГУР: армия РФ планировала вторжение в Беларусь

ГУР: армия РФ планировала вторжение в Беларусь
Фото: wikimedia

Военная разведка Украины получила документы, которые свидетельствуют о подготовке России к вторжению и захвату территории Беларуси. Об этом, ссылаясь на ГУР, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что после фальсификаций президентских выборов в Беларуси в РФ разработали план вторжения и подавления народных протестов. 

Так, оккупация Беларуси планировалась под предлогом избежания втягивания России “в региональную или широкомасштабную войну со странами - членами НАТО на Западе”. 

"Одним из доказательств подготовки России к военной агрессии против соседнего государства является "Легенда к замыслу на перегруппировку соединений и воинских частей 1 танковой армии в район выполнения задачи", - подчеркнули в ГУР.

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