В Литве запретили носить георгиевскую ленту, а также знаки Z и V

Сейм Литвы утвердил запрет на публичное демонстрирование георгиевской ленты и других символов, которые обозначают поддержку российской агрессии против Украины. Речь идет о знаках Z и V.﻿ Об этом, со ссылкой на литовское издание, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Отмечается, что решение о запрете поддержали 124 члена парламента. Закон вступит в силу после подписания его президентом Гитанасом Науседой.

За публичную демонстрацию запрещенных символов предусмотрен штраф в размере 300-700 евро, а для юридических лиц он будет составлять до 1,2 тыс. евро.

Повторные нарушения влекут за собой штраф в размере 500-900 евро для физических лиц или 800-1,5 тыс. евро – для юридических лиц.

Напомним, президент Молдовы уже официально утвердила запрет на использование георгиевской ленты и символом Z и V. За демонстрацию пропагандистских символов грозит штраф.