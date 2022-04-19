Верещук: состоялся пятый обмен военнопленными с РФ
Сегодня, 19 апреля, состоялся пятый по счету обмен военнопленными с российской стороной.
Об этом на своем официальном Телеграм-канале сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
"Сегодня мы обменяли 60 военнослужащих, из них 10 – офицеров. Также домой возвращаются 16 гражданских лиц. Это был пятый обмен пленными", – написала министр.
Всего, по ее словам, удалось вернуть из российского плена 76 человек.