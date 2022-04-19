The Hill: Байден собирается баллотироваться на второй срок
Президент США Джо Байден сообщил бывшему главе государства Бараку Обаме о том, что планирует баллотироваться на второй срок в 2024 году. Об этом, со ссылкой на двух источников The Hill, сообщает Слово и дело.
«(Байден – ред.) хочет баллотироваться, и он явно дает всем знать», — сказал один из двух источников, знакомых с разговорами между Обамой и Байденом.
Источник также сообщил, что Байден, несмотря на его неустойчивый рейтинг одобрения, остается наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии.
«Я полагаю, что он думает, что он единственный, кто может победить Трампа», – сказал второй источник.
Согласно с опросом CNBC, только 38% американцев одобряют работу Байдена на посту президента, 53% – не одобряют. Низкие оценки Байден получил за свою работу в области экономики.
Согласно с FiveThirtyEight, рейтинг одобрения Байдена составляет чуть менее 42%.