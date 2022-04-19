Starlink намерена открыть представительство в Украине

Глобальная спутниковая система для доступа к интернету Starlink планирует открыть представительство в Украине.﻿ Об этом написал вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает УНИАН.

"Сейчас Украину уже почти невозможно представить без современной технологии Starlink. И эта технология станет еще доступнее для украинцев. Ведь сегодня мы получили очередную позитивную новость - Starlink начал работу над открытием представительства в Украине!" - написал он в своем телеграмм-канале.

Федоров также отметил, что со своей стороны поручил соответствующим органам, чтобы необходимые процедуры по аттестации, измерениям и предоставлению частот состоялись как можно быстрее.

По словам Федорова, сегодня более 10 тыс. станций Starlink помогают ВСУ быть на связи и реализовывать специальные операции, поддерживают работу критических энергетических и телекоммуникационных объектов, учреждений здравоохранения и даже посевную кампанию, а также возвращают к жизни освобожденные территории.