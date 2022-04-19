Зеленский внес в Раду проект закона о продлении военного положения

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о продлении действия военного положения.

"Проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" №7300 от 19 апреля зарегистрирован в парламенте.

"...продлить срок действия военного положения в Украине с 05 часов 30 минут 25 апреля 2022 года сроком на 30 суток" , - говорится в документе.

Таким образом, военное положение продлится минимум до 25 мая 2022 года.