Зеленский внес в Раду проект закона о продлении военного положения

Зеленский внес в Раду проект закона о продлении военного положения
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о продлении действия военного положения.

"Проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" №7300 от 19 апреля зарегистрирован в парламенте.

"...продлить срок действия военного положения в Украине с 05 часов 30 минут 25 апреля 2022 года сроком на 30 суток", - говорится в документе.

Таким образом, военное положение продлится минимум до 25 мая 2022 года.

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