Тимошенко: ВСУ освободили 919 населенных пунктов в 8 областях Украины

Вооруженными Силами Украины деоккупировано уже 919 населенных пунктов на территориях Житомирской, Киевской, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей. В 70 из них проведено разминирование. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, более 3 тыс. населенных пунктов в указанных областях были или по-прежнему продолжают находиться под оккупацией.

"В настоящее время деоккупировано 919 населенных пунктов. 29% из них уже активизировали работу органов местного самоуправления и их исполнительных органов. В 192 населенных пунктах начата работа гуманитарных штабов. Этим занимаются ОВА совместно с ГСЧС. В 70 проведено разминирование территории", – сообщил Тимошенко на брифинге в Офисе президента во вторник.

Он добавил, что в 336 деоккупированных населенных пунктах уже возобновлена ​​работа Национальной полиции, в 83 – работа автозаправочных станций.

Газовые поставки восстановлены более чем в 280, электроснабжение – в более чем 300 населенных пунктах, водоснабжение и отвод восстановлены на 29%.

В 335 населенных пунктах люди могут воспользоваться услугами мобильной связи. В 256 – восстановлена ​​работа медицинских учреждений. 152 открыли продовольственные магазины, ЦНАП работают более чем в 250 населенных пунктах, "Укрпочта" – в 74.