Тарута: в Мариуполе оккупанты сбросили бомбу на больницу возле Азовстали

Российские оккупанты сбросили мощную бомбу на больницу в районе "Азовстали". Об этом написал в Facebook нардеп Сергей Тарута.

По его информации, под завалами там около 300 человек, среди них есть дети.

"В уцелевшей части больницы были раненые защитники и прятались мариупольцы с детьми. Потому что в уничтоженном городе прятаться больше негде!!" – написал Тарута.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Накануне СБУ опубликовали перехваченный разговор одного из российских военных, в котором говорилось, что на "Азовсталь" будут сбрасывать трехтонные бомбы, поскольку был приказ сравнять все с землей.