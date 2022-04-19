Romania Libera: Украина получит румынское летальное оружие

Romania Libera: Украина получит румынское летальное оружие

Румыния направит Вооруженным Силам Украины партию летального оружия из резервов Министерства обороны своей страны.

Об этом, ссылаясь на местное издание Romania Libera, сообщает Телеграм-канал﻿ "Инсайдер".

Для поставки оружия властям Румынии пришлось внести поправки в законодательство.

Теперь Румыния может поставлять вооружение не только странам, входящим в блок НАТО, но и "потенциальным союзникам альянса".

"Учитывая, что Киев участвует в партнерских программах западного военного блока, он может рассчитывать на подобную военную помощь", – пишет издание.

Новости

Популярные темы форума

analytics