Romania Libera: Украина получит румынское летальное оружие

Румыния направит Вооруженным Силам Украины партию летального оружия из резервов Министерства обороны своей страны.

Об этом, ссылаясь на местное издание Romania Libera, сообщает Телеграм-канал﻿ "Инсайдер".

Для поставки оружия властям Румынии пришлось внести поправки в законодательство.

Теперь Румыния может поставлять вооружение не только странам, входящим в блок НАТО, но и "потенциальным союзникам альянса" .