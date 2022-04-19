Гайдай: в населенных пунктах Луганщины – массовые пожары от обстрелов
В Новодружеске Луганской области из-за вражеских обстрелов произошло возгорание угля на открытой территории вблизи шахты.
Об этом на своем официальном Телеграм-канале сообщил глава военной администрации области Сергей Гайдай.
"Туда попал российский снаряд. К счастью, спасатели смогли вовремя добраться до места возгорания и потушить его. Тление угля еще продолжается, но пожар локализован", – написал Гайдай.
Также он рассказал, что в Лисичанске работники ГСЧС ликвидировали возгорание в двух частных домах.
"В Кременной в результате вражеских обстрелов пожары возникли в пяти домах", – добавил глава ОВА.