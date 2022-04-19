Арестович: россиянам не удается захватить Мариуполь
Войска РФ пытаются продвинуться от Изюма и окружить Рубежное, Северодонецк и Попасную, но у них пока не получается. Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в своем новом брифинге.
"Враг сейчас прощупывает наши слабые места, а затем будет сосредоточивать там усилия. Они пытались сделать это ночью, у них не получилось", – сказал Арестович.
Советник главы ОП утверждает, что противник действует по классической схеме военного искусства, и теперь только аккуратно изучает нашу оборону.
"Руководство РФ хочет «продать» своему народу выход на админграницы Донецкой и Луганской областей, как победу. Их ждет провал", – утверждает Арестович.
Третья фаза войны, по его словам, может быть такой:
- россияне постараются стоять на месте и удерживать территории;
- россияне уберутся с нашей территории;
- россияне могут перейти к мирным переговорам.
Также советник главы ОП напомнил о словах президента Украины Владимира Зеленского, что если РФ все-таки возьмет Мариуполь, мирных переговоров может и не быть.