Минфин разместил военные облигации на 3,6 млрд грн

Министерство финансов Украины 19 апреля разместило военные облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 3,6 млрд гривен, заявили в Минфине, сообщает Новое время.

Ведомство привлекло в бюджет 156 млн грн, $82 млн и 33 млн евро.﻿

Инфографика: Минфин / Telegram

По данным НБУ, по состоянию на 18 апреля почти 7,4 тыс. граждан и представителей украинского бизнеса стали собственниками военных облигаций внутреннего государственного займа на сумму около 5,5 млрд грн, $4,7 млн и 22 млн евро.