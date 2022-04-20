Канада ввела санкции против российских олигархов и дочерей Путина

Канада ввела санкции против 14 россиян, включая российских олигархов и членов их семей, а также двух дочерей российского диктатора Владимира Путина, сообщает Новое время.

Об этом сообщается на сайте канадского правительства.

Эксперты ОБСЕ в отчете, представленном на прошлой неделе, подтвердили, что российские силы совершают серьезные зверства и нарушения прав человека в Украине, включая военные преступления и, вероятно, преступления против человечности, говорится в сообщении.

Санкции введены против главы российского Центробанка Эльвиры Набиуллиной, олигархов Петра Авена, Михаила Фридмана, Михаила Гуцериева, Германа Хана, Олега Бойко, Игоря Макарова, Александра Пономаренко, близкого друга Путина Сергея Ролдугина, экс-замглавы Банка России Александра Торшина, дочерей Путина Катерины Тихоновой, Марии Воронцовой, супруги главы МИД РФ Марии Лавровой и его дочери Екатерины Винокуровой.

Ранее сегодня Новая Зеландия ввела санкции против Банка России, Российского фонда прямых инвестиций и крупнейших финансовых институций страны.

По данным СМИ, чиновники Европейского Союза начали заниматься разработкой решения о введении эмбарго на российские нефтепродукты.