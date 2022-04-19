В Украину идет настоящее весеннее тепло: названа дата

Погода в Украине наконец станет по-весеннему теплой накануне Пасхи, сам праздничный день также будет с приятным теплом, однако с незначительными осадками, пишет Светлана Мащенко, РБК-Украина.

Киев Харьков Днепр Одесса Узнайте погоду в вашем городе:

Что будет с погодой завтра, 20 апреля и до конца недели - читайте ниже в материале.

По прогнозу Наталки Диденко, желанное потепление придет к нам в субботу 23 апреля, как раз накануне Пасхи.

20-го апреля в Украине еще будет холодно

Практически повсюду в Украине, кроме восточной части, ночью и утром заморозки 0... -5 градусов.

В течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах +7... +12 градусов, похолодает уже и на востоке, до +10... + 14 градусов.

Дождь в среду вероятен в Харьковской, Сумской, Черниговской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Херсонской, Николаевской области и в Крыму. Дождь и мокрый снег возможен в Карпатах.

На остальной территории Украины существенные осадки - вряд ли.

Смотрите ниже на картах Укргидрометцентра прогноз на пять дней.

Скрин: Погода в Украине 20-24 апреля (meteo.gov.ua)

Прогноз для Киева

По данным Диденко, в ночь на 20 апреля будет холодно, +3... +5 градусов, на окраинах заморозки 0... -3 градуса, днем +8... +10 градусов.

Серьезные дожди маловероятны, разве что-то немного покапает среди дня. А вот в четверг, 21 апреля дождей станет больше.

Синоптики Gismeteo прогнозируют, что ощутимое тепло в Киеве начнется с 23 апреля, дальше будет уже тепло, +17... + 20 градусов почти до конца месяца.