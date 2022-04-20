РосСМИ: General Motors полностью уходит из России и увольняет сотрудников

Американский автоконцерн General Motors полностью уходит из Российской ﻿Федерации. В связи с этим компания увольняет сотрудников российского офиса. Об этом ссылаясь на российские СМИ, сообщает УНИАН.

Компания разослала дилерам уведомление о прекращении поставок автомобилей и запчастей.

Отмечается, что GM ждали разъяснений от американского регулятора, после того, как 11 марта в США объявили о запрете экспорта в Россию предметов роскоши, в том числе дорогих автомобилей. При этом компания не намерена компенсировать вложения в дилерские центры.

Стоит отметить, что в 2015 году GM уже сворачивала производство в России из-за оккупации украинского Крыма. При этом компания продолжала поставлять авто, но только дорогие модели Chevrolet и Cadillac.

Как ранее сообщалось, 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Сначала противник бомбил военные объекты, а потом атаковал мирное население.

В связи с этим многие страны ввели санкции в отношении России, из-за чего иностранные компании стали уходить с российского рынка. На данный момент известно примерно о 750 компаний, которые решили не поддерживать убийства в Украине.