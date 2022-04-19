Шольц: G7 планируют направить на поддержку Украине 50 млрд евро

Шольц: G7 планируют направить на поддержку Украине 50 млрд евро
Фото: facebook.com/olafscholz

Канцлер Германии Олаф Шольц по итогам видеоконференции с участием лидеров западных стран заявил, что считает возможным предоставление Украине финансовой помощи в размере 50 млрд евро в рамках G7.﻿ Об этом, со ссылкой на заявление Шольца по ситуации в Украине, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Значительная часть средств уже направлена, сказал он.

По его словам, сейчас перед руководством стран стоит задача о предоставлении всей суммы.

"В рамках нашего председательства в "Группе семи" мы готовы и активно помогаем правительству Украины в соответствии с его просьбой о предоставлении финансовой помощи в надлежащем объеме", – отметил канцлер.

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