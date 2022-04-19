В Николаеве взрывы: мэр просит горожан оставаться в укрытиях

В Николаеве прозвучали несколько взрывов ночью 20 апреля, после прошлой воздушной атаки два дня назад. Мэр города Александр Сенкевич просит жителей не покидать укрытия и не подходить к окнам, соблюдать правила безопасности.﻿ Об этом, со ссылкой на заявление городского главы в Telegram, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

"Снова взрывы в Николаеве. Друзья, держитесь подальше от окон. Оставайтесь в укрытиях или соблюдайте правила двух стен" , - говорится в сообщении.

Отметим, что сигнал воздушной тревоги прозвучал в Николаеве в 23:00. Отбой дали только сейчас - около 02:15.

Напомним, перед этим в Николаеве из-за ночных обстрелов 18 апреля российских войск была повреждена электроопора, в результате вражеской атаки были ранены два человека.

Перед этим, 15 апреля, в результате многочисленных обстрелов Николаева погибли два человека, и еще несколько получили ранения.