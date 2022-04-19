NBC: США разработали новый пакет военной помощи Украине

Источники в администрации Байдена заявили, что новый пакет помощи будет включать в себя артиллерийские орудия и десятки тысяч артиллерийских снарядов к ним. Считается, что это вооружение может иметь решающее значение для действий на востоке Украины.﻿ Об этом, со ссылкой на NBC News, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Размер пакета помощи, как ожидается, будет аналогичен 800 миллионам долларов, о которых администрация объявила на прошлой неделе. По словам официальных лиц, Джо Байден пока не подписал новый пакет. Администрация также может объявить о новых санкциях против России, хотя неясно, будут ли они введены на этой неделе, заявили официальные лица.

Также официальные лица США постоянно ведут переговоры с союзниками по НАТО, чтобы убедить их направить в Украину больше артиллерии и боеприпасов для эффективного отражения российского наступления на востоке Украины.