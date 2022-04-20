Американский производитель дронов передаст Украине 100 беспилотников

Компания AeroVironment передаст Министерству обороны Украины 100 беспилотников Quantix Recon, а также обеспечит обучение украинского персонала. О передаче представители компании сообщили на встрече с военным атташе посольства Украины в США.﻿ Об этом, со ссылкой на сайт AeroVironment, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Дроны Quantix Recon позволяет проводить разведку с привязкой к местности. БПЛА может обследовать до 1,6 квадратных километра, или 20 погонных километров за 45-минутный полет на одном заряде батареи.

Ожидается, что первая половина пожертвованной партии беспилотных летательных аппаратов Quantix Recon будет доставлена ​​в Украину уже на этой неделе.