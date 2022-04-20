Гендиректор: связь между Чернобыльской АЭС и МАГАТЭ восстановлена

Прямая связь между Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Чернобыльской АЭС была восстановлена ​​поздно вечером во вторник. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.﻿ Об этом, со ссылкой на CNN, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Российская армия оккупировала Чернобыль в течение пяти недель, прежде чем покинуть станцию 31 марта. 10 марта МАГАТЭ потеряло связь ЧАЭС.

Миссия экспертов МАГАТЭ планирует посетить объект в конце этого месяца, чтобы провести оценку ядерной безопасности, физической и радиационной безопасности, доставить жизненно важное оборудование и отремонтировать системы удаленного мониторинга гарантий агентства.