Британия выделила Украине £400 млн и гарантирует кредит Всемирного банка

Постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила на заседании Совбеза, что страна выделила 400 миллионов фунтов стерлингов финансовой помощи Украине (около 521 миллиона долларов), сообщает Укринформ.

Также Лондон предоставит 220 миллионов фунтов (286,6 миллиона долларов) для гуманитарных нужд странам, которые принимают и помогают украинским беженцам.

Кроме того, Вудворд сообщила на Совбезе ООН в Нью-Йорке, что Британия выступила гарантом займа от Всемирного банка для Украины на сумму 1 миллиард долларов.

Дипломат также приветствовала проведение Международным уголовным судом расследование военных преступлений армии РФ, совершенных в разных городах Украины, в частности в Буче, Ирпене, Бородянке, Чернигове.