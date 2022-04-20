В Запорожской области российские военные захватили тепличный комбинат компании "Агрокоин". Предприятие специализируется на выращивании овощей и бахчевых культур, корнеплодов и клубнеплодов, сообщает РБК-Украина.

О захвате в Facebook пишет владелец компании Андрей Черный.

"Наше предприятие, а именно тепличный комбинат "Энергодар", было захвачено оккупантами при содействии коллаборантов, у нас нет контроля над отгрузкой нашей продукции, все вырученные средства оккупанты используют в своих целях" , - написал Черный.

Он также сообщил, что все органы законной украинской власти проинформированы о захвате предприятия, поэтому все действия с активами и продажа продукции являются незаконными.