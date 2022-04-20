Independent: нападение РФ на Донбассе может продлиться несколько месяцев
Нападение российских войск на востоке Украины на Донбассе может продлиться "несколько месяцев", считает высокопоставленный чиновник национальной безопасности Великобритании. Об этом, ссылаясь на британское издание Independent, сообщает РБК-Украина.
Чиновник предупредил о таком прогнозе премьер-министра Бориса Джонсона.
После этого глава правительства Британии заявил на еженедельном заседании Кабинета министров на Даунинг-стрит, что положение Украины "опасно", поскольку считается, что президент РФ Владимир Путин стремится к какой-либо победе любой ценой, вне зависимости от количества жертв.
Это произошло после того, как рашисты устроили новую атаку на востоке Украины, и заявили о взятии под свой контроль Кременной в Луганской области.
Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что бойцами ВСУ в Кременной уничтожена большая группа военных РФ.
Также мы писали, что британская разведка в новой сводке сообщала, что военные ВСУ отразили многочисленные попытки наступления России на Донбассе несмотря на нарастающие вражеские обстрелы.