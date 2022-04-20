Федоров: Apple удалила TikTok из App Store для пользователей из РФ

Компания Apple удалила приложение TikTok из онлайн-магазина App Store для российских пользователей, сообщает UBR.

Об этом сообщил в Telegram вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Стоит отметить, что еще в начале марта видеосервис TikTok приостановил работу в России. Решение объяснили новым российским законом, предусматривающим ужесточение наказания за "фейки" о действиях армии РФ в Украине. Пользователям запретили загружать новый контент и вести прямые трансляции.