Кислица в ООН: россияне, как нацисты, вывозят украинцев с захваченных территорий
Российские захватчики продолжают насильно переселять украинцев из временно захваченных территорий в Россию, как это когда-то делала нацистская Германия, сообщает Укрінформ.
Об этом на заседании Совбеза ООН сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.
«Неотъемлемым элементом такого перемещения являются фильтрационные лагеря», - отметил постпред.
По его словам, не менее 20 тысяч украинцев содержатся в фильтрационных лагерях «на линии Мангуш – Никольское – Ялта и около 5–7 тыс. – в Безымянном Донецкой области».
Граждан Украины отправляют в депрессивные регионы России, в частности в северные области и на остров Сахалин, отметил он. При этом им выдают документы, запрещающие покидать российские регионы в течение двух лет.
В целом, сказал постпред, на сегодняшний день на территорию России переселено более 500 тыс. украинцев, в том числе 121 тыс. детей.
Такие действия российских оккупантов могут быть квалифицированы как похищение людей и требуют решительного ответа международного сообщества, прежде всего соответствующих структур ООН, подчеркнул Кислица.
«Каждый раз кажется, что мы уже привыкли к позорным методам российской войны. Но каждая свежая новость из Мариуполя и десятков других горячих точек доказывает, что россияне способны добиваться новых высот», - отметил он.