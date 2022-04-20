ОГП: с начала полномасштабного вторжения РФ ранены 373 ребенка

Более 578 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации, сообщает Офис генпрокурора.

По состоянию на утро 20 апреля официальное число погибших детей не изменилось – 205. Возросло количество раненых – 373. Данные уточняются.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 118, Киевской – 108, Харьковской – 91, Черниговской – 57, Херсонской – 43, Николаевской – 40, Луганской – 36, Запорожской – 25, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15.

Стало известно, что 15 марта в с. Старая Буда Киевской области в результате обстрела жилого дома получили ранения двое детей 6 и 8 лет, которые в тот же день военными РФ принудительно были переправлены в Беларусь.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1141 учебное заведение, из них 99 разрушены полностью.