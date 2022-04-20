"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов на 20 апреля

Выехать эвакуационными поездами 20 апреля можно из Запорожья, Покровска, Харькова и Одессы, сообщает Корреспондент.

Для возможности выезда граждан из горячих точек страны Укрзализныця назначила на среду, 20 апреля, дополнительные эвакуационные рейсы.

График отправления эвакуационных поездов:

11:30 - 219/220 Запорожье-1 - Львов; 14:30 - 220/219 Львов - Запорожье-1;

16:30 - 234/233 Покровск - Чоп; 23:30 - 234/233 Чоп - Днепр;

04:00 - 229/230 Ужгород - Харьков-Пассажирский; 11:30 - 229/230 Харьков-Пассажирский - Ужгород;

22:32 - 238/237 Одесса-Главная - Ужгород.

Напомним, во вторник, 19 апреля, Харьков обстреляли из РСЗО Ураган, есть четверо погибших.