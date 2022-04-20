Пентагон опроверг утверждения РФ об уничтожении в Украине партий оружия

У Пентагона нет информации об уничтожении Россией партий оружия и военной техники, которые были переданы Украине странами Запада, сообщает Новое время.

"У нас нет указаний на то, что какие-либо вооружения или системы, которые мы или другие страны направляли в Украину, подверглись удару или что их поставки были сорваны" , — заявил в ходе брифинга представитель Пентагона Джон Кирби.

Так Кирби прокомментировал утверждения представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова о том, что в понедельник в результате российского ракетного удара был уничтожен украинский логистический центр в районе Львова с крупными партиями иностранного вооружения.