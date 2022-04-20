Toshiba остановила прием заказов и инвестиции в Россию

Японская корпорация Toshiba объявила об остановке приема заказов и инвестиций в Россию, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Мы очень обеспокоены ситуацией в Украине и выражаем огромное соболезнование жертвам этого конфликта. Toshiba Group продолжит следить за ситуацией и надеется на скорейшее прекращение конфликта" , – говорится в сообщении.