Toshiba остановила прием заказов и инвестиции в Россию
Японская корпорация Toshiba объявила об остановке приема заказов и инвестиций в Россию, сообщает Экономическая правда.
Об этом говорится в заявлении компании.
"Мы очень обеспокоены ситуацией в Украине и выражаем огромное соболезнование жертвам этого конфликта. Toshiba Group продолжит следить за ситуацией и надеется на скорейшее прекращение конфликта", – говорится в сообщении.
В компании добавили, что Toshiba Group пожертвует 100 миллионов иен Верховному комиссару ООН по делам беженцев и некоммерческой организации Japan Platform
"для предоставления гуманитарной помощи пострадавшим".