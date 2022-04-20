Луганская ОВА: враг пытался штурмовать Рубежное и Северодонецк

Попытка штурма Рубежного и Северодонецка не удалась. У врага более сотни раненых, сообщает председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Противник пытается совершать наступление с целью продвижения вглубь Попасной. После попыток штурма российскими оккупантами в Рубежном и Северодонецке в местную больницу города Новоайдар доставлено около 130 раненых военнослужащих противника. Точное количество в настоящее время уточняется.

Продолжаются боевые действия в Кременной. Также ночью оккупанты обстреляли Новодружеск, в результате чего разрушены жилые дома, город без газа.