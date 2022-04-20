Как работают ПриватБанк и Ощадбанк во время войны: карта отделений

Даже во время войны украинцы продолжают менять валюту, снимать деньги и оформлять карточки. Крупнейшие украинские банки продолжают работать там, где это безопасно. В областях, где ведутся активные боевые действия, отделения вынуждены закрыться, сообщает УНИАН.

Как работает ПриватБанк

Отделения ПриватБанка открыты в большинстве регионов Украины. Банк закрыл отделения в регионах, где сотрудникам может угрожать опасность. Большинство филиалов не работают в Харькове, Херсоне, Донецкой и Луганской областях.

Актуальная информация о всех работающих отделениях ПриватБанка публикуется﻿ на официальном сайте﻿.

Как работает Ощадбанк

Ощадбанк в большинстве регионов Украины работает без перебоев. В районе боевых действий филиалы закрыты, чтобы не подвергать сотрудников опасности. Частично закрыты отделения в Одесской, Николаевской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях. В Луганской области закрыты практически все отделения. Полный список открытых отделений смотрите по ссылке﻿.

Напомним, что украинцы продолжат получать пособие по безработице даже во время военного положения, в том числе и на карту ПриватБанка или Ощадбанка. Для получения статуса безработного и оформления пособий нужно оформить заявку в "Дія".