Гайдай: сегодня состоится эвакуация жителей Луганской области
Сегодня, 20 апреля, состоится эвакуация жителей Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Горной общины, Попасной. Об этом написал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Маршрут изменен с учетом фактора безопасности.
Места сбора для организованного выезда на железнодорожные вокзалы:
- Лисичанск: центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС; КВ. 40 лет Победы, у дома 15;
- Приволье: центральная площадь;
- Северодонецк: городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28;
- Рубежное: Дворец культуры "Южный", ул. Чехова, 11.
- Горное: Дом культуры Украины. Гагарина 13а
- Попасная: ул. Мира 155 и 142.
Из Кременной будут эвакуировать при условии улучшения ситуации. Жителей призывают не эвакуироваться самостоятельно.
Также в Луганскую область будет отправлен гуманитарный груз.