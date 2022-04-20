Гайдай: сегодня состоится эвакуация жителей Луганской области

Сегодня, 20 апреля, состоится эвакуация жителей Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Горной общины, Попасной. Об этом написал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Маршрут изменен с учетом фактора безопасности.

Места сбора для организованного выезда на железнодорожные вокзалы:

Лисичанск: центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС; КВ. 40 лет Победы, у дома 15;

Приволье: центральная площадь;

Северодонецк: городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28;

Рубежное: Дворец культуры "Южный", ул. Чехова, 11.

Горное: Дом культуры Украины. Гагарина 13а

Попасная: ул. Мира 155 и 142.

Из Кременной будут эвакуировать при условии улучшения ситуации. Жителей призывают не эвакуироваться самостоятельно.

Также в Луганскую область будет отправлен гуманитарный груз.