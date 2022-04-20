Генштаб ВСУ назвал потери российских войск с начала полномасштабного вторжения

Генштаб ВСУ назвал потери российских войск с начала полномасштабного вторжения
Фото: president.gov.ua

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал последние сведения о потерях РФ в войне с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24 февраля по 20 апреля ориентировочно составили:

  • личного состава – около 20 900 человек ликвидировано,
  • танков ‒ 815 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2087 ед,
  • артиллерийских систем – 391 ед,
  • РСЗО - 136 ед,
  • средств ПВО – 67 ед,
  • самолетов – 171 ед,
  • вертолетов – 150 ед,
  • автомобильной техники - 1504 ед,
  • кораблей/катеров - 8 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 165,
  • специальной техники - 27
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются.

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