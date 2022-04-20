Генштаб ВСУ назвал потери российских войск с начала полномасштабного вторжения
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал последние сведения о потерях РФ в войне с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24 февраля по 20 апреля ориентировочно составили:
- личного состава – около 20 900 человек ликвидировано,
- танков ‒ 815 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2087 ед,
- артиллерийских систем – 391 ед,
- РСЗО - 136 ед,
- средств ПВО – 67 ед,
- самолетов – 171 ед,
- вертолетов – 150 ед,
- автомобильной техники - 1504 ед,
- кораблей/катеров - 8 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 165,
- специальной техники - 27
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются.