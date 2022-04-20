Генштаб ВСУ назвал потери российских войск с начала полномасштабного вторжения

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал последние сведения о потерях РФ в войне с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24 февраля по 20 апреля ориентировочно составили:

личного состава – около 20 900 человек ликвидировано,

танков ‒ 815 ед,

боевых бронированных машин ‒ 2087 ед,

артиллерийских систем – 391 ед,

РСЗО - 136 ед,

средств ПВО – 67 ед,

самолетов – 171 ед,

вертолетов – 150 ед,

автомобильной техники - 1504 ед,

кораблей/катеров - 8 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 165,

специальной техники - 27

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются.