NYT: Уимблдон планирует запретить участие российским и белорусским игрокам

Один из 4 теннисных турниров "Большого шлема" – Уимблдон – планирует не допустить к соревнованиям российских и белорусских теннисистов, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного теннисного чиновника, говорившего на условиях анонимности.

Чиновник на условиях анонимности подтвердил, что решение уже принято. Он говорил на условиях анонимности, поскольку не уполномочен выступать от имени All England Club, организующего и проводящего турнир.

Издание отмечает, что такое решение коснется российских и белорусских игроков с высоким рейтингом, которые могли бы быть среди фаворитов на победу в турнире - в частности, вторую ракетку мира Даниила Медведева, действующего чемпиона другого турнира Granf Slam - Открытого чемпионата США, а также еще 3 россиян, входящих в топ-30 рейтинг ATP.

Кроме этого, в РФ 5 теннисисток - в топ-40 женского рейтинга WTA, выше всех - Анастасия Павлюченкова (№15).

Белоруска Арина Сабаленко занимает 4 место в рейтинге и в прошлом году дошла до полуфинала Уимблдона, а ее соотечественница, Виктория Азаренка, бывшая первая ракетка мира, сейчас идет в рейтинге восемнадцатой.

"После начала войны в феврале организаторы теннисных турниров решили запретить россиянам и белорусам участвовать в таких командных соревнованиях как Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг, оба из которых были выиграны российскими командами в 2021 году.

Были отменены мужские и женские турниры в Москве в конце этого сезона, а также ряд событий низшего уровня в России и Беларуси. Международная федерация тенниса также объявила о прекращении деятельности Российской федерации тенниса и Белорусской федерации тенниса в ITF", - напоминает газета .

Но российским и белорусским игрокам было разрешено продолжать соревнования в профессиональных турах как отдельным лицам, хотя и без национальной идентификации. На табло, в заявках или в опубликованных рейтингах у их имен больше нет флагов или стран.

"Однако были призывы к полному запрету от нескольких бывших и нынешних украинских игроков, в том числе Марты Костюк и бывшей теннисистки, а ныне капитана сборной Украины Ольги Савчук" , - пишет газета.

"Я думаю, что это только вопрос времени. Решение принимаю не я, но я считаю, что им тоже следует запретить играть как независимым лицам. И я думаю, что это коллективная вина" , - сказала Савчук на прошлой неделе, когда украинская сборная играла в в рамках Кубка Билли Джин Кинг против США.

По данным издания Sportico, пока до конца не ясно, касается ли это решение теннисистов из Беларуси. Ожидается, что официальное объявление Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета состоится в середине мая.

В этом году Уимблдон пройдет с 27 июня по 10 июля.