Спикер Минобороны: решающая битва за Украину уже началась
Российская армия активизировала наступательные действия в Луганской и Донецкой областях. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины, полковник Александр Мотузяник в интервью РБК-Украина.
В последние несколько дней противник значительно активизировал наступательные действия в Восточной операционной зоне, увеличил количество ракетных ударов и артиллерийских обстрелов фактически по всей линии боевого столкновения, отметил Мотузяник.
"Поэтому сейчас мы можем говорить, что эта решающая битва уже началась", - сказал он.
Он добавил, что широкое наступление российской армии на востоке Украины рано или поздно должно было состояться.
"Здесь важно понимать, что наши украинские населенные пункты на востоке государства – это большие и маленькие крепости, которые сегодня мужественно держат оборону и мешают врагу в его планах захватить все наши территории. Поэтому битва на Донбассе это, без преувеличения, решающая битва за Украину", - сказал он.