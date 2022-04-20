Спикер Минобороны: решающая битва за Украину уже началась

Российская армия активизировала наступательные действия в Луганской и Донецкой областях. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины, полковник Александр Мотузяник в интервью РБК-Украина.

В последние несколько дней противник значительно активизировал наступательные действия в Восточной операционной зоне, увеличил количество ракетных ударов и артиллерийских обстрелов фактически по всей линии боевого столкновения, отметил Мотузяник.

"Поэтому сейчас мы можем говорить, что эта решающая битва уже началась" , - сказал он.

Он добавил, что широкое наступление российской армии на востоке Украины рано или поздно должно было состояться.