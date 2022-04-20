Воздушные силы: Украина не получала от партнеров новые самолеты

Украинские военные не получали от западных партнеров новые самолеты, однако получили детали для ремонта имеющихся. Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"При содействии Правительства США Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины получили запчасти и комплектующие для восстановления и ремонта парка летательных аппаратов, которые есть на вооружении авиации Воздушных Сил" , - говорится в сообщении.

В ВСУ добавили, что это позволит поставить в строй больше техники.

Накануне представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что другие страны передали Украине дополнительные запчасти, которые позволят поднять в воздух больше самолетов.