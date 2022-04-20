Генштаб: украинские десантники сбили два вражеских беспилотника
За минувшие сутки подразделения противовоздушной обороны ДШВ ВС Украины сбили два российских БПЛА Горизонт Эйр S-100 и Орлан-10.
Как сообщает Генштаб, военные применили ЗРК Stinger и Starstreak.
"Следует отметить, что военнослужащие зенитных ракетных подразделений Десантно-штурмовых войск продолжают виртуозно сбивать достаточно дорогостоящие средства воздушной разведки противника. В частности, цена российского БПЛА Горизонт Эйр S-100 (производится в Ростове-на-Дону) стартует от одного миллиона евро", — говорится в сообщении.