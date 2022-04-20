Минобороны Британии: сохраняется риск высокоточных ударов РФ по Украине
В Украине сохраняется риск нанесения высокоточных ракетных ударов РФ по приоритетным целям по всей территории страны. Об этом заявили в Минобороны Британии, сообщает Новое время.
"Активность российской авиации на севере Украины, вероятно, останется низкой после ее ухода с севера Киева. Однако сохраняется риск нанесения высокоточных ударов по приоритетным целям на всей территории Украины", — отметили там.
В британском оборонном ведомстве уточнили, что российские атаки на украинские города показывают их намерение попытаться сорвать переброску украинских подкреплений и вооружений на восток страны.
"Военное присутствие России на восточной границе Украины продолжает наращиваться, а бои на Донбассе усиливаются, поскольку российские войска пытаются прорвать украинскую оборону", — резюмировали там.