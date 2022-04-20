СБУ заявила о задержании агента ФСБ, корректировавшего огонь по городам

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента ФСБ РФ, который сдавал позиции ВСУ и корректировал огонь по мирным городам, сообщила пресс-служба СБУ.

"В Луганской области сотрудники СБУ задержали агента ФСБ РФ, которого вражеская спецслужба "закинула" в Украину за неделю до начала войны для сбора разведывательной информации в районе проведения операции Объединенных сил" , - говорится в сообщении.

Установлено, что он был завербован российской спецслужбой при отбывании наказания в колонии на территории РФ.

После начала полномасштабного вооруженного вторжения РФ в Украину агент собирал и передавал сотруднику ФСБ сведения о местонахождении позиций украинских военных на территории Северодонецка и Лисичанска, а также корректировал артиллерийский огонь противника по этим городам, отмечает СБУ.

За свою "работу" он получал от спецслужбы РФ денежное вознаграждение. При задержании у агента изъяты доказательства его разведывательно-подрывной деятельности в ущерб государственной безопасности Украины.

Решается вопрос о регистрации в отношении правонарушителя уголовного производства по статье 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание – до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.