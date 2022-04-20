Медведев заявил, что на иностранцев не распространяется Женевская конвенция

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что на иностранных военнослужащих в Украине, защищающих страну от оккупантов, Женевская конвенция не распространяется и их "нужно денацифицировать в первую очередь".

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, иностранные легионеры прибыли в Украину, чтобы потом захватить власть.

Медведев написал, что прибывшие в Украину, сделали это ради денег и "желания крови и острых ощущений", а также назвал их "профессиональными убийцами со сломанной психикой, для которых данный конфликт – далеко не первая горячая точка".

Он призвал "иностранных наемников" сдаться войскам РФ, иначе их "денацифицируют " вместе с их наставниками из бандеровцев.

Ранее сообщалось, что РФ отправляет на войну против Украины наемников из стран Ближнего Востока.