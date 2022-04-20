Посольство КНДР в РФ: события в Буче – это провокация Запада
В посольстве КНДР в России считают, что события в Буче (Киевская область) являются провокацией. Об этом, со ссылкой на российские СМИ, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
В диппредставительстве уверены, что таким образом "недружественные страны" пытались очернить РФ.
В Северной Корее заявили, что "провокацию" якобы устроили западные страны, в том числе и США.
"Событие массового убийства в городе Буча четко показывает, что США и Запад неразборчивы в подлых способах для того, чтобы достичь своей нечистой цели – очернить имидж России и изолировать (ее – ред.) в международном отношении", – говорится в сообщении.