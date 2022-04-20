Посольство КНДР в РФ: события в Буче – это провокация Запада

В посольстве КНДР в России считают, что события в Буче (Киевская область) являются провокацией.﻿ Об этом, со ссылкой на российские СМИ, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

В диппредставительстве уверены, что таким образом "недружественные страны" пытались очернить РФ.

В Северной Корее заявили, что "провокацию" якобы устроили западные страны, в том числе и США.