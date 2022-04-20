"Новая почта" запустила доставку личных вещей в страны Европы со скидками

"Новая почта" запустила новую услугу – "Вещи из дома за границу": можно отправить чемодан или коробку с личными вещами в одну из 24 европейских стран со скидками от 50% до 80%, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Уровень скидки при отправке посылок до 30 кг зависит от веса отправления. При отправке вещей весом от 30 до 70 кг стоимость зависит от зоны доставки, в которую входит страна – первой или второй.

Например, отныне стоимость посылки с личными вещами из Украины в Польшу весом до 2 кг составляет 800 гривен, до 10 кг - 1200 гривен, а если отправить 30 кг - 2 000 грн", - пояснили в компании .

В тариф не входят возможные пошлины и налоги, которые могут начисляться в стране получения.

Вещи за новой услугой можно отправить в Польшу, Францию, Германию, Италию, Болгарию, Венгрию, Литву, Эстонию, Хорватию и т.д. Весь список 24 стран и их зонирование по ссылке﻿.

При этом к перевозке не допускаются документы с удостоверением личности, еда, лекарства, алкоголь, электроника (фотоаппараты, ноутбуки, телефоны и т.п.), деньги, именные банковские карты и горючие материалы.

"Отправить посылки через услугу "Вещи из дома за границу" можно в любом работающем отделении или оформить самостоятельно через личный кабинет на сайте. Доставка за границу осуществляется только по адресу получателя.

Максимальный вес отправления – 70 кг, габариты не должны превышать 120х80х69 см. Срок доставки ориентировочно от 6 дней", – добавляют в "Новой почте" .

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:

принести отправку, но обязательно в развернутом виде, чтобы сделать его общее описание в соответствии с таможенным законодательством и установить объявленную стоимость;

назвать страну, город, индекс и точный адрес, куда нужно доставить отправление. Кроме того, указать ФИО, контактный телефон и адрес электронной почты получателя;

при отправке более одной позиции с клиентом обязательно свяжется по телефону сотрудник Новой почты Глобал для заполнения инвойса для таможни.

Список работающих отделений и график работы можно узнать через чат-бот﻿ Новой почты.