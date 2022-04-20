ГБР проведет заочное расследование по делу Кивы

Государственное бюро расследований по решению суда проведет заочное расследование по антиукраинским действиям бывшего нардепа Ильи Кивы, сообщает пресс-служба ГБР.

Ему сообщено о подозрении в госизмене и нарушении территориальной целостности, пропаганде войны и призывах к насильственной смене власти.

"Следствие ГБР установило, что экс-депутат, находясь на территории России, принял участие в одном из пропагандистских шоу на телевидении РФ. Илья Кива публично призвал высшее руководство России к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине" , - говорится в сообщении.

Он предлагал физически устранить Президента Украины и других чиновников государства, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории нашей страны.